В Штатах не считают угрозой российское оружие

Андреа Томпсон заявила, что не видит опасности в новой российской ядерной установке. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности заявила, что доверяет американским военным.

Эксперты прочат российскому «Посейдону» статус мирового диктатора

Ядерная энергетическая установка российского подводного беспилотного аппарата «Посейдон» не является угрозой для Америки, считает Томпсон. Она уверенна, что на сегодняшний день армия США является сильнейшей в мире, а потому без проблем сможет отразить любую угрозу.

«У меня нет особого доверия российской пропаганде, и я полностью доверяю американским военным», заявила она.

Несмотря на такую уверенность Соединённых Штатов в собственной непобедимости, «Посейдон» подтвердил все свои заявленные характеристики, сообщает Lenta.Ru. Российские разработчики оружия уверяют, что отразить атаку «Посейдона» невозможно.