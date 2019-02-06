В чём именно Россия виновата перед Украиной

Пётр Порошенко рассказал народу Украины, что низкий уровень жизни граждан страны зависит от влияния российской стороны. При этом Порошенко не счёл нужным упомянуть об одной важной детали.

Порошенко обвиняет Россию в том, что одномоментно наша страна закрыла для Украины все свои рынки, передаёт РИА Новости. Он уверен, что основная причина падения украинской экономики таится именно в этом. Также Порошенко отмечает находчивость властей Незалежной, которые быстро нашли выход из положения и вывели национальные товары на рынки Евросоюза.

Политолог Семён Уралов считает, что Порошенко не рассказал об одной значительной детали. «Порошенко умалчивает о главном: о том, кто именно спровоцировал и провоцирует дальше этот процесс развития конфликта и максимального разрыва связей между некогда братскими народами. Так что и в самом деле зависимость между проблемами Украины и Россией есть. Но заключается она в том, что после госпереворота 2014 года именно политика Киева уже на протяжении пяти лет провоцирует и гражданскую войну на Украине, и прекращение связей с Россией, и все, что мы там наблюдаем», - комментирует он ситуацию.