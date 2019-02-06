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Москва берет северный Афганистан под свое крыло

6 февраля 2019, 09:36 [«Аргументы Недели», Александр ГРИГОРЬЕВ ]

Москва берет северный Афганистан под свое крыло

По данным «АН», Россия может объявить северные провинции Афганистана зоной своих стратегических интересов и оказать поддержку местным антиигиловским силам.

Визит главы МИД Сергея Лаврова в три ключевые страны центрально-азиатского региона (Киргизию, Таджикистан и Туркмению) призван подготовить эти страны к неизбежному усилению военного влияния России в этом регионе. Об этом «АН» рассказал российский военно-дипломатический источник. По его словам, обострение ситуации в Афганистане в ближайшее время неизбежно и «нам надо предпринимать профилактические меры». Именно с этим связаны и продолжающийся сложный диалог с Душанбе по возвращению российских пограничников на таджико-афганскую границу, и переговоры по созданию второй военной базы в Киргизии, и значительное усиление боевого потенциала 201-ой базы в Таджикистане.

«Мы ожидаем неизбежного усиления ИГИЛ (запрещена в РФ) в Афганистане на фоне сокращения иностранных войск, грядущих выборов президента и значительной активности «Талибан» (запрещена в РФ) за власть в Кабуле. Также осложняет ситуацию, что, по нашим данным, несколько тысяч выходцев из ЦА, воющих в Сирии, готовятся через Турцию вернуться в регион», - подчеркивает источник. По его данным, единственным сдерживающим фактором для радикалов могут стать северные провинции Афганистана, населенные этническими таджиками и узбеками, которые находятся в вооруженной конфронтации с «игиловцами».

По данным «АН», об оказании помощи, в том числе вооружениями и даже военными советниками, говорилось на неформальных и неофициальных встречах прилетевших в Москву на межафганский саммит, бывшими представителями «Северного альянса» Исмаил Ханом и Атта Мохаммад Нуром с российскими чиновниками не первого, но второго эшелона. В принципе, это будет вполне законно, если Москва объявит северные провинции Афганистана зоной своих стратегических интересов.

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