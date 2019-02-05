"Бред Белого дома": Мадуро ответил Болтону на предложение уйти в отставку

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что слова помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, пожелавшего ему поскорее уйти на пенсию, являются навязчивым бредом.

Ранее Болтон на своей странице в Twitter пожелал 56-летнему президенту Венесуэлы как можно скорее уйти в отставку, чтобы наслаждаться "спокойной пенсией" на пляже вдалеке от родной страны.

Он призвал руководство страны воспользоваться амнистией, предоставленной самопровозглашенным президентом Хуаном Гуайдо. "Это навязчивый бред Белого дома", - отреагировал на совет американца Мадуро.

В ходе своего недавнего интервью Мадуро рассказал, что предпочел бы пойти в отставку в возрасте 90 лет. Тогда, по его словам, он мог бы отдыхать на пенсии со своими внуками и правнуками.

Кроме того, он не воспринимает рекомендацию провести остаток своих дней вдали от родной страны: "Я - венесуэлец. Я проведу последние свои дни на родине", - приводит его слова телеканал RT.