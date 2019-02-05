Мадуро вынес благодарность Путину

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью телеканалу RT заявил, что благодарен президенту России Владимиру Путину, выступившему против агрессии в отношении его государства.

"Я благодарен за твердую и ясную позицию правительству Путина, которое выступило против агрессии против Венесуэлы и попытке смены режима через государственный переворот", - заявил венесуэльский президент.

Мадуро также выразил благодарность другим лидерам, которые высказались против нелегитимной смены президента Венесуэлы. В частности, председателю КНР Си Цзиньпину и президенту Турции Реджепу Эрдогану.

Ранее Николас Мадуро призвал мировое сообщество сплотиться и "остановить безумие" главы США Дональда Трампа. Политик заявил, что намерен использовать для своего обращения все средства коммуникации.