В Совете Федерации РФ с юмором отнеслись к словам президента Украины Петра Порошенко, который пообещал направить военные корабли в Керченский пролив для "отстаивания свободы мореплавания". Порошенко анонсировал отстаивание свободы мореходства в Керченском проливе

"Добро пожаловать! Пусть Порошенко пересекает пролив в день хоть по 10 раз, ему никто не мешает. Но есть правила прохождения Керченского пролива", - сказал первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Он пояснил, что судно должно получить заявку независимо от того, является ли оно гражданским или военным, пояснил сенатор. По его словам, он может понять заявление Порошенко в контексте ближайших президентских выборов, пишет ФАН.

Как добавил сенатор, если будут соблюдены все нормы и требования, то никто не мешает Украине пересекать пролив. Напомним, ранее президент Незалежной анонсировал отстаивание свободы мореходства в Керченском проливе через отправку судов.