Украина сократила число пассажирских поездов в Россию

Компания "Укржелдорога" заявила о сокращении периодичности курсирования пассажирских поездов в Российскую Федерацию из Одессы и Харькова. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании.

Начиная с 5 февраля 2019 года поезда №24/23 Одесса – Москва – Одесса и №20/19 Харьков – Москва – Харьков будут курсировать через один день вместо привычного гражданам ежедневного отправления.

Решение объяснили "стремительным падением пассажиропотока между странами": по данным администрации, в 2018 году "Укрзализныця" перевезла в РФ на 20% меньше пассажиров, чем годом ранее, пишет ТАСС.