Совет Федерации как зеркало российской власти

Недавно в зале заседания Совета Федерации был задержан самый молодой сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Несмотря на свой 32-летний возраст, в верхней палате российского парламента Рауф восседает с сентября 2016 года в комитете по экономической политике. Произошедшее выглядело очень кинематографично. Одновременно арестовали и его отца, советника гендиректора «Газпром межрегионгаза», и депутата Народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесии Рауля Арашукова. Также следственные мероприятия проводятся в Астрахани с одним из родственников сенатора, который руководит местным отделением "Газпром газораспределение" - Русланом Арашуковым.

К сожалению, это далеко не первый случай, когда верхняя палата парламента становится убежищем для фигурантов уголовных дел. Мы решили вспомнить и про других бывших членов Совета Федерации.

5 декабря прошлого года сотрудники УФСБ задержали руководителя территориального органа федеральной службы государственной статистики по Смоленской области и экс-сенатора Анатолия Мишнева. Его действия были квалифицированы по статье 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Мишнев был приговорён к 4 годам и 3 месяцам условного срока за мошенничество, так же ему назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. По версии следствия, Мишнев был посредником при передаче взятки от нескольких смоленских бизнесменов руководству Смоленского облсуда. Сумма взяток превышала 10 млн. рублей.

20 ноября 2017 года в аэропорту Ниццы местной полицией был задержан российский сенатор от Дагестана (с 2008 года) и предприниматель Сулейман Керимов. Во французской прокуратуре заявили, что Керимов подозревается в уклонении от уплаты налогов. Суд Франции согласился оставить сенатора на свободе под залог в 5 млн. евро. В итоге, апелляционный суд города Экс-ан-Прованс оставил Керимова на свободе, как и полагалось, но увеличил залог до 40 млн. евро. Бизнесмену также запретили самовольно покидать Лазурный берег.

В конце июня французские правоохранительные органы сняли с Керимова обвинения, и уже в начале июля он вернулся в Россию. Закончилось все для сенатора Керимова хорошо, но осадочек, как говорится, остался.

В августе 2017 года Тверской суд Москвы приговорил бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова к штрафу в 500 тысяч рублей за стрельбу в гостинице Four Seasons в центре столицы. Он несколько раз выстрелил в потолок из наградного пистолета. В номере политика нашли белый порошок, а экспертиза признала, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Бизнесмен возмутился тем, что ужин в номер ему привезла уборщица, а не официант. Сам он объяснял свои действия тем, что хотел проверить подаренный ему пистолет. Выстрелы случились якобы из-за неопытности. Джабраилов признал вину, раскаялся и возместил ущерб. Прокуратура требовала для него два года условного срока, но суд приговорил экс-сенатора к 500 тысячам штрафа.

30 апреля года 2015 Следственный департамент МВД предъявил официальные обвинения бывшему члену Совета Федерации от Белгородской области, предпринимателю Сергею Попельнюхову в мошенничестве в особо крупном размере. Лефортовский суд Москвы признал его виновным по делу о хищении более миллиарда рублей при строительстве в Венесуэле заводов, производящих автоматы Калашникова. Экс-сенатору было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в колонии общего режима. Возглавлявшему компанию «Стройинвестинжиниринг СУ-848» Попельнюхову также было необходимо возместить потерпевшей стороне более миллиарда рублей.

В сентябре 2010 года бывший представитель Калмыкии в Совете Федерации (с 2001 по 2004 год) Игорь Провкин был признан виновным в изнасиловании. Политик изнасиловал студентку в Москве. Жертвой Провкина стала 24-летняя девушка, которая возвращалась с выпускного из университета. Экс-сенатор заметил ее возле кинотеатра «Ударник» и предложил подвезти на своем Lexus. Она согласилась, Провкин завез ее в переулок рядом с Крымским валом и изнасиловал. Вычислить сенатора удалось благодаря тому, что до изнасилования он разрешил девушке позвонить брату со своего телефона. На суде Провкин признал свою вину и чистосердечно раскаялся, после чего был приговорен к четырем годам лишения свободы условно. Он объяснил, что изнасиловал девушку из-за эмоций по поводу рождения ребенка.

В 2010 году члена Совета Федерации от Башкортостана (с 2001 по 2006 год) Игоря Изместьева приговорили к пожизненному заключению за организацию ряда убийств. В 2007 году ФСБ задержала его в Киргизии и доставила в Россию. Ему предъявили обвинение в убийстве нотариуса Галины Перепелкиной и сотрудника фирмы «Ронекс» Олега Булатова. В ходе следствия Изместьева обвинили в покушении на убийство сына главы Башкирии Урала Рахимова и неуплате налогов. Его отправили в соликамскую колонию «Белый лебедь». В 2017 году экс-сенатор ходатайствовал о помиловании, но московская комиссия по вопросам помилования отказала ему.

Дмитрий Скарга — единственный из бывших сенаторов, приговоренный заочно. 28 июля 2018 года Дорогомиловский суд Москвы назначил ему 12 лет лишения свободы за организацию преступного сообщества, злоупотребление полномочиями, присвоение и легализацию денежных средств, полученных преступным путем. В Совете Федерации Скарга представлял Волгоградскую область. Свои преступления он совершил, будучи директором «Совкомфлота». Сейчас он находится в Англии, где суд признал его невиновным.

И это только некоторые фигуранты злополучного списка. В дополнение к уже осужденным в федеральном и международном розыске находятся бывшие сенаторы: Дмитрий Кривицкий, Сергей Пугачев, Леонид Лебедев. Еще один экс-сенатор Вячеслав Дерев содержится под стражей по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. И этими фамилиями список шалунов-сенаторов, увы, не исчерпывается.

К сожалению, такая пестрая и неприглядная картина деяний некоторых Членов Совета Федераций закономерна. Состав Совета формируется из представителей регионов, которых туда делегируют местные исполнительные и региональные ветви власти.

А ведь недели не проходит, как мы узнаем о проблемах с законом какого-нибудь Губернатора, Мэра или другого крупного регионального чиновника или депутата. Поэтому и обилию уголовников среди членов верхней палаты нашего парламента удивляться не стоит.

Однако, трагикомичность сложившейся ситуации, которую столь ярко подчеркнуло задержание Арашукова, заставило руководство Совета Федераций всерьез задуматься о введении дополнительных фильтров при формировании состава Палаты. Что ж, пожелаем Валентине Ивановне Матвиенко успехов в решении давно перезревшей проблемы, в этом, безусловно, заинтересовано все общество.