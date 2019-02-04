Депутат Рады заявила о массовой миграции украинцев из-за навязывания госязыка

Депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталья Королевская назвала возможной причиной массовой эмиграции населения навязывание новых стандартов "любви к родине".

Около 10 миллионов жителей уехали из Украины из-за навязывания государственного языка и вступления в НАТО, заявила экс- министр социальной политики в эфире одного из украинских телеканалов.

"Насильно заставить людей полюбить свою страну.. Пять лет такой политики привели к тому, что более десяти миллионов человек сегодня уехали в поисках себя в других странах", - сказала Королевская.

По ее словам, украинцы сейчас не могут гордиться украинским языком и украинским паспортом. Этому мешает отсутствие справедливых пенсий, хорошо оплачиваемой работы и уверенности в завтрашнем дне.