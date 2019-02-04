Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию Le Point с цитатами президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего о вмешательстве RT в ситуацию с протестами.

Ранее во французской прессе появилось заявление президента Франции о том, что российские СМИ используют аккаунты в соцсетях для вмешательства во внутренние дела республики, в частности, в истории с "желтыми жилетами".

Эммануэль Макрон заявил, что "желтые жилеты" получали консультации из-за рубежа, а их активность поддерживается "покупными аккаунтами в социальных сетях и троллями". В их числе он выделил канал RT и агентство Sputnik.

Мария Захарова назвала эти обвинения главы французского государства "лживыми и бездоказательными", отметив при этом, что Макрон в своей речи "не уточнил, какие источники информации заставили его прийти к таким выводам".