Италия не позволила Евросоюзу признать Гуайдо

Италия оказалась единственной европейской страной, входящей в ЕС, которая отказалась признавать лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны.

О позиции Италии в венесуэльском вопросе заявил представитель страны на заседании министров иностранных дел объединения в Бухаресте, сообщает КП. По установленным Евросоюзом правилам, документ не могут принять, если страны не достигли единогласного согласия в вопросе. Таким образом, решение Италии не позволяет Евросоюзу признать Гуайдо временным лидером Венесуэлы.

Несмотря на столь чётко оговорённые правила, и в этом случае нашлась своего рода лазейка. В ЕС напомнили представителям стран о том, что каждое государство может в индивидуальном порядке заявить о признании Гуайдо временным главой Венесуэлы.