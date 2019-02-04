А там есть вменяемый кандидат? В Сети обсуждают возможного президента Украины

Интернет-пользователи высказались по поводу недавнего заявления кандидата на пост главы Украины Инны Богословской о построении отношений с Россией при помощи оружия.

Богословская собирается выстраивать отношения с Россией с новыми бомбами

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» с жаром принялись обсуждать предложение Богословской. Один из них предположил, что при подобной политической ситуации «через год газа не будет и весь уголь не на графит пойдет, а в печку». Другой возмутился таким враждебным настроем политика: «А там есть вменяемый кандидат, который с предложением по восстановлению отношений!?».

Комментаторы считают, что подобными заявлениями Богословская всего лишь «накручивает» себе рейтинг перед выборами. Так же считает и крымский депутат Госдумы Руслан Бальбек, передаёт РИА Новости. Он назвал слова женщины ахинеей и предположил, что такие речи предназначаются «не самой интеллектуальной части населения».