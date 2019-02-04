Червоненко: Украина осталась одна со своими проблемами

Экс-министр связи и транспорта Украины Евгений Червоненко уверен, что страны Запада обманули страну, оставив один на один со своими проблемами. Также он считает, что Киев и дальше будут использовать как «раздражитель для Востока».

Червоненко: Украине пора перестать унижаться перед Западом

Червоненко заявил, что присоединение Киева к НАТО и ЕС является всего лишь «болтовнёй», передаёт Газета.Ru. Политик выразил мнение, что отказавшись от вступления в Евразийский экономический союз, Украина осталась ни с чем.

Напомним, ранее Червоненко выступал за восстановление отношений с Россией. Он аргументировал это тем, что у Украины закончились квоты в рамках торговли с Евросоюзом.