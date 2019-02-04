При подаче документов в ЦИК Порошенко проявил всю свою смелость

Пользователи Сети раскритиковали Петра Порошенко за то, каким образом тот подал документы в ЦИК. Людей возмутило, что действующий президент Украины попал в здание по чёрному ходу.

Причиной тому послужила акция, поведённая перед зданием ЦИК, сообщают РИА Новости. Люди стремились задать главе страны вопросы о гибели журналистки Гандзюк. То, что Порошенко не рискнул лично встретиться с демонстрантами, очень не понравилось общественности.

«Порошенко - смелый и решительный Президент. Единственный из кандидатов, кто противостоит Путину! Смельчак! Порошенко принес документы в ЦИК через черный ход, чтобы не отвечать на вопрос "Хто замовив Катю Гандзюк?" Слава смельчакам!» - поиронизировал один из комментаторов. Другой же отметил, что войти в ЦИК «через задний проход» - не самое лучшее начало избирательной кампании.