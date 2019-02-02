Порошенко рассказал о своих доходах

В преддверии выборов действующий президент Украины Пётр Порошенко представил отчёт о своих доходах. Сведения опубликовали в Едином государственном реестре деклараций должностных лиц Украины.

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Известно, что за прошедший год глава Украины представил более 20 деклараций, а затем ещё четыре за 2019 год. Суммарно, начиная с последней недели 2018 года и по первый день 2019 года, Порошенко сообщил об увеличении своего состояния на 1,15 миллиарда гривен, что в пересчёте на американские доллары превышает 40 миллионов. Большую часть дохода президент получил в качестве дивидендов от Rothschild Trust, владеющей долей в корпорации Roshen. В январе стало известно, что доход Порошенко вырос ещё в 82 раза за год, в итоге составив 1,3 миллиарда гривен, передаёт Lenta.Ru.