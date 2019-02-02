На Кипре задержали бывшего мэра Тулы

Алиса Толкачева, ранее занимавшая должность мэра Тулы, задержана полицией Кипра, на данный момент она находится в местной тюрьме. Женщина значилась в международном розыске.

ОАО «Фирма «РЭМС», учредителем которой являлась Толкачева, за два месяца 2015 года задолжала 1,7 миллиона рублей ресурсоснабжающей организации. Также компания за период с сентября 2015 года по июль 2016 года не оплатила более 22 миллионов рублей за электроэнергию. С 2017 года суд города Тулы вынес решение о заочном аресте женщины. Кроме того, было арестовано имущество генерального директора организации на сумму, превышающую 107 миллионов рублей.

Задержание бывшей чиновницы произвёли сотрудники Интерпола, нашли экс-мэра в Никосии. Алису Толкачеву обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщает Мир24. В посольство России женщина не обращалась.