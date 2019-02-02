Яценюк не надеется на победу в предстоящих выборах

Арсений Яценюк считает, что у него нет шансов выиграть предстоящие выборы президента Украины. Вместо этого он надеется, что его партия «Народный фронт» сможет занять достойное место в парламенте страны.

Яценюк уверен, что на данный момент он ещё не дошёл до необходимого уровня народной поддержки, при котором можно задумываться о победе на президентских выборах.

«Я знаю позицию партии о необходимости участвовать в очередных выборах президента... Я долго думал об этом. Это не простое решение, и это решение нельзя принимать с точки зрения эмоций или политической конъюнктуры... Сегодня нет достаточной высоты, чтобы выиграть выборы президента Украины в 2019 году. Я реалист», - сказал бывший премьер Украины.

При этом Яценюк настраивает членов партии на участие в осенних выборах в Верховную раду страны, передаёт РИА Новости. Он утверждает, что сейчас целью «Народного фронта» должна быть победа именно в парламентских выборах.