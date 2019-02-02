Лукашенко одобрил проекты соглашений с РФ о транспорте и о защите конкуренции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проекты межправительственных соглашений с РФ о совместной работе в области транспортной безопасности и сотрудничестве в сфере защиты конкуренции.

Документы с подписью белорусского лидера в субботу, 2 февраля, были опубликованы на Национальном правовом интернет-портале, передает ТАСС.

Отмечается, что на подписание соответствующего договора указом уполномочено Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии, а переговоры по проекту соглашения о взаимодействии в сфере транспортной безопасности будут проводиться Министерством транспорта и коммуникаций страны.