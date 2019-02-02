Толкнувший Скабееву депутат Рады испугался слов Кадырова

Депутат Верховной рады Борислав Береза всерьез воспринимает слова главы Чечни о возможности получить "оплеуху" после того, как украинский политик толкнул российскую журналистку. Депутат Рады, толкнувший Скабееву, ответил на предупреждение Кадырова

"Воспринимаю ли я серьезно эти угрозы? Да, воспринимаю. Понимаю ли я, что Кадыров может нанять каких-то наемников? Да, понимаю. Понимаю ли я, что есть опасность? Да, понимаю", - цитирует его РИА Новости.

Однако украинским правоохранителям такого рода предупреждения не представляются реальными, поэтому охрану Береза не получил. В то же время сам Борислав, по его собственному утверждению, не намерен просить об этом.

Напомним, во время интервью вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко в ПАСЕ украинский депутат, находящийся в составе украинской делегации, грубо оттолкнул телеведущую Ольгу Скабееву и оскорбил ее.

Комментируя инцидент, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Борислава Березу извиниться перед журналисткой, в противном случае, по его словам, найдется "истинный мужчина", который "влепит ему звонкую оплеуху".

Позже Береза ответил на данное требование главы Чечни: по его мнению, извиняться перед Ольгой Скабеевой ему не за что. Также он добавлял, что не воспринимает обращение главы Чеченской Республики как угрозу.