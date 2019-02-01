Instagram удалила пост Симоньян о помощи раненому в Донбассе ополченцу

Социальная сеть Instagram удалила пост главного редактора RT Маргариты Симоньян, в котором она призывала помочь ополченцу, раненному в Донбассе, из-за "несоответствия стандартам".

В сообщении, объясняющем причину, значится, что запись стерта, поскольку Симоньян якобы "нарушила правила". В случае повторного нарушения соцсеть грозится ограничить доступ или заблокировать аккаунт главреда, пишет RT.

Ранее Симоньян разместила на своей странице в соцсети пост об ополченце Донбасса Мусе Умаханове, который получил серьезное ранение, с призывом помочь мужчине, прикованному к инвалидному креслу после "огнестрела".

"Единственным объяснением от Instagram было вот это: "Мы хотим, чтобы Instagram был безопасным для всех". Забыли добавить: "кроме тех, кто нам не нравится", - прокомментировала случившееся сама Маргарита Симоньян.