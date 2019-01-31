Двоюродный брат сенатора Рауфа Арашукова арестован вслед за дядей

Басманный суд Москвы принял решение о заключении под стражу генерального директора АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслана Арашукова.

"Суд постановил избрать в отношении Руслана Арашукова меру пресечения виде заключения под стражу сроком до 30 марта", - цитируют судью корреспонденты ТАСС. Речь идет о двоюродном брате Рауфа Арашукова.

Ранее "Аргументы Недели" сообщали, что отца сенатора от КЧР Рауфа Арашукова задержали по подозрению в хищении природного газа на крупную сумму. Позже его этапировали из Санкт-Петербурга в Москву.

Самому же сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову суд изберет меру пресечения в грядущий четверг, 31 января. Напомним, ранее политик был задержан в ходе заседания в Совете Федерации.