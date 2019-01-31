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Трамп озвучил условия для вывода войск США из Афганистана

31 января 2019, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп озвучил условия для вывода войск США из Афганистана
фото: Instagram

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп заявил, что готов вывести американские войска из Афганистана. Глава Вашингтона назвал условия, при которых это станет возможным.

В беседе с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что Штаты намерены отозвать свой воинский контингент из Афганистана, если властям этой страны удастся заключить мирное соглашение с боевиками движения "Талибан"*.

"Впервые они (талибы - прим. ред.) говорят об урегулировании, о соглашении. Мы вернем наши войска домой, если это произойдет. Посмотрим, что будет. Но серьезные переговоры идут впервые", - цитирует его РИА Новости.

Американский лидер также добавил, что данные соглашения должны положить конец "17-летней войне" в Афганистане. Ранее, 27 января, госсекретарь Майк Помпео заявил, что США серьезно настроены на вывод войск из Афганистана.

 

*Запрещенная в России организация.

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