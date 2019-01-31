Трамп озвучил условия для вывода войск США из Афганистана

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп заявил, что готов вывести американские войска из Афганистана. Глава Вашингтона назвал условия, при которых это станет возможным.

В беседе с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что Штаты намерены отозвать свой воинский контингент из Афганистана, если властям этой страны удастся заключить мирное соглашение с боевиками движения "Талибан"*.

"Впервые они (талибы - прим. ред.) говорят об урегулировании, о соглашении. Мы вернем наши войска домой, если это произойдет. Посмотрим, что будет. Но серьезные переговоры идут впервые", - цитирует его РИА Новости.

Американский лидер также добавил, что данные соглашения должны положить конец "17-летней войне" в Афганистане. Ранее, 27 января, госсекретарь Майк Помпео заявил, что США серьезно настроены на вывод войск из Афганистана.

*Запрещенная в России организация.