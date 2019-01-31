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Европарламент признал Гуаидо временным президентом Венесуэлы

31 января 2019, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]

Европарламент признал Гуаидо временным президентом Венесуэлы
pixabay.com

Европарламент одобрил резолюцию, согласно которой лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо признается и.о. президента страны. "За" проголосовали 439 парламентария, против - 104, 88 - воздержались.

Европарламент призвал все страны ЕС подготовить единую позицию в поддержке Гуаидо, сообщает ТАСС. Брюссель назвал победу президента Венесуэлы Николаса Мадуро 20 мая 2018 года "узурпацией власти".

Данная позиция основана на том, что, по мнению Европейского союза, прошлогодние выборы главы государства в Венесуэле состоялись якобы в условиях, нарушающих международные демократические стандарты.

Хуан Гуайдо поблагодарил в четверг Европарламент, который ранее признал его исполняющим обязанности президента страны. Соответствующее сообщение политик разместил на своей странице в Twitter.

"Мы сделали большой шаг вперед в нашей борьбе за демократию! Мы приветствуем решение Европарламента признать все наши усилия, совершенные в стремлении к возвращению Конституционного порядка в стране".

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