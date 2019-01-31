В конгрессе США хотят ограничить право Трампа на нанесение ядерного удара

Два предложения по ограничению прав президента Соединенных штатов по нанесению ядерного удара внесены на этой неделе в Конгресс. Об этом сообщили в пресс-службах соавторов законопроектов.

В одном из законопроектов главе Белого дома запрещается давать команду о превентивном ядерном ударе без одобрения Конгресса. В другом говорится, что отказ от применения ядерного оружия должен стать одним из главных постулатов официальной политики США.

"Законопроекты снизят шансы на просчеты в ядерной сфере, а также помогут сохранить моральное и дипломатическое лидерство США в мире", - приводит издание The Hill совместное заявление Элизабет Уоррен и Адама Смита.

По мнению газеты The Washington Post, этот законопроект "получит поддержку в контролируемой демократами Палате представителей, но, скорее всего, не наберет достаточно голосов в Сенате", цитирует американское издание агентство ТАСС.