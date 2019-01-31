Россия готова продлить контракт о транзите газа через Украину

Корпорация "Газпром" готова продлить контракт о транзите газа через Украину на год. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в России считают действующий до конца 2019 года контракт по транзиту сбалансированным.

По словам дипломата, российская сторона в лице Газпрома как хозяйствующего субъекта готова на продление документа, причем на достаточно длительный срок.

Владимир Чижов прокомментировал требования, чтобы новый контракт полностью соответствовал законодательству ЕС по газу. Он отметил, что в законодательство за последние годы были внесены изменения, и требование является скорее запросной позицией, чем реальным требованием, поскольку украинское законодательство ему не соответствует.



21 января в Брюсселе прошли трехсторонние переговоры России, Евросоюза и Украины по газу. Нлава российского Минэнерго Александр Новак рассказывао, что представители России и Украины подтвердили заинтересованность в продолжении транзита газа.