Чем Марии Захаровой не угодил болгарский сыр

Мария Захарова отказалась от подарка журналиста из Болгарии, который собирался вручить представителю МИД РФ кусок болгарского сыра. В ответ на такой жест Захарова заявила, что предпочитает отечественные продукты.

Ситуация произошла во время брифинга в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Болгарский журналист процитировал слова украинского коллеги о том, что в России хорошего и вкусного сыра сейчас попросту нет и «пожрать, извините, нечего». В связи с этим болгарин вознамерился преподнести официальному представителю МИД Марии Захаровой кусок сыра, который он привёз с родины, передаёт РИА Новости. При этом журналист пошутил, что захватил с собой подарок специально, чтобы москвичи «не голодали».

Захарова от подарка отказалась, а журналисту ответила, что отдаёт предпочтение отечественному сыру.