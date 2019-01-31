В МИД заявили, что антироссийские санкции США бесполезны

Мария Захарова заявила, что американские санкции в отношении Российской Федерации не достигли своей цели. По её словам, введённые ограничения скорее наносят вред зарубежным компаниям, чем России.

«Удалось ли чего-либо достичь из тех поставленных целей, которые декларировались Вашингтоном? Нет, не удалось», - сказала Захарова.

В Министерстве иностранных дел России считают, что санкции в первую очередь лишают выгоды американские компании, тесно сотрудничающие с Россией. При этом Захарова отметила, что даже несмотря на всевозможные ограничения, многие зарубежные компании всё равно изъявляют желание сотрудничать с российским бизнесом, передаёт Lenta.Ru со ссылкой на РИА Новости.