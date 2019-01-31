Червоненко: Украине пора перестать унижаться перед Западом

Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко уверен: страну ждёт экономический крах, если отношения с Россией так и не наладятся.

Червоненко считает, что Украине следует задуматься о самостоятельной политике, как внешней, так и внутренней, а не быть «попрошайкой» у Запада. Также он уверен в целесообразности построения мирного диалога с Россией, передаёт РИА Новости.

«Есть объективная реальность – заканчивается январь, а вместе с ним и квоты в Европу. Цифры — вещь упрямая», - подметил Червоненко.

Стоит отметить, что опасения бывшего министра по поводу состояния экономики Украины не беспочвенны. Вот уже несколько лет в стране растёт госдолг, а власти продолжают брать кредиты у МВФ. При этом уровень жизни граждан лишь опускается.