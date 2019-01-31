Медведев отправил в отставку заместителя главы Минкультуры Малакова

Председатель правительства Дмитрий Медведев отправил в отставку заместителя министра культуры России Николая Малакова. Распоряжение главы правительства о кадровых изменениях в Минкультуры была опубликовано на сайте правительства РФ 30 января, - сообщает URA.RU.

"Освободить Малакова Николая Алексеевича от должности заместителя министра культуры Российской Федерации в связи с выходом на пенсию", — говорится в документе.

Николай Малаков занимал оставленный пост с 2012 года. В министерстве он курировал деятельность департамента экономики и финансов, департамента науки и образования, а также департамента управления делами.