Украинский чиновник получил в подарок торт в виде развалин Кремля

На 40-летие министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян получил довольно необычный подарок. Юбиляру преподнесли торт в виде разрушенного московского Кремля.

О странном подарке рассказала в Facebook пресс-секретарь именинника Марина Томко. На своей странице в соцсети она опубликовала запись, в которой рассказала о подарке, сделанном министру. Также женщина не забыла упомянуть и то, что Омелян тут же соизволил испробовать на вкус сладкий подарок.

Министр инфраструктуры Украины известен своими громкими заявлениями, брошенными в адрес России, передаёт РИА Новости. Например, строительство Крымского моста он представил ничем иным, как соединением «украинского Крыма и украинской Кубани». А граждан Украины вместо поездок в РФ призвал «возвратить Кубань и Москву» Киеву.