Всех жителей Украины решили проверить на полиграфе

Идея проверить всех украинцев на полиграфе поступила от главного военного прокурора страны Анатолия Матиоса. Таким образом планируется выявить людей, сотрудничающих с ДНР и ЛНР.

Матиос заявил, что в Одессе разработали программу, действующую по принципу полиграфа. На проверку одного человека при помощи такой программы нужно около получаса. Матиос объясняет необходимость проверки тем, что в противном случае «сосед на соседа будет стучать, обижаться и мстить, потому что таковы реалии Украины», передаёт РИА Новости. Основной целью таких мер является так называемое «отсеивание» граждан, «вынужденно живущих в оккупации», от тех, кто, по словам прокурора, «сознательно организует фейковые выборы».

Политолог Александр Асафов, комментируя предложение Матиоса, сказал, что это больше похоже на «попытку хайпануть», поскольку нет никаких рациональных объяснений подобной задумке.