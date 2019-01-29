Российский сенатор, член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о принадлежности финансовых средств Венесуэлы. МИД РФ: США намерены свергнуть законную власть в Венесуэле

Напомним, как ранее сообщали АН, Болтон накануне заявил, что активы Венесуэлы, находящиеся заграницей, которые Банк Англии отказался выдать президенту Николасу Мадуро, принадлежат правительству Хуана Гуаидо.

"Силуанов заявил как-то, что такого рода действия - финансовый терроризм. И что? США это не смущает нисколько. Сколько уже стран на этом попалось. Пора делать выводы", - написал Пушков в соцсети Twitter.

По его словам, США в настоящий момент перешли к политике "прямого финансового удушения правительства Мадуро", которое они, по мнению сенатора, хотят отрезать от всех источников пополнения бюджета.

"Все финансовые средства Венесуэлы на Западе будут заморожены. Расчет на то, что это позволит осуществить "смену режима" без военного сценария", - выразил свою точку зрения российский политик.