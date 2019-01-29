Власти Крыма требуют от Киева предоставить информацию о капитане «Норда»
29 января 2019, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс потребовал от киевских властей предоставить информацию о возможном местонахождении и состоянии капитана российского судна "Норд".
Напомним, как ранее сообщали "Аргументы Недели", капитан рыболовецкого судна Владимир Горбенко без вести пропал на Украине. На связь с родными и адвокатами он не выходил с минувшей субботы.
"Если с ним все нормально и идут какие-то процессуальные действия, то это одна история, но если что-то случилось, то нужно принять все необходимые меры", - цитирует Фикса РИА Новости.
Ранее Владимиру Горбенко инкриминировали "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам украинского государства".