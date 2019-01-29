Власти Крыма требуют от Киева предоставить информацию о капитане «Норда»

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс потребовал от киевских властей предоставить информацию о возможном местонахождении и состоянии капитана российского судна "Норд". На Украине без вести пропал капитан судна "Норд" Владимир Горбенко

Напомним, как ранее сообщали "Аргументы Недели", капитан рыболовецкого судна Владимир Горбенко без вести пропал на Украине. На связь с родными и адвокатами он не выходил с минувшей субботы.

"Если с ним все нормально и идут какие-то процессуальные действия, то это одна история, но если что-то случилось, то нужно принять все необходимые меры", - цитирует Фикса РИА Новости.

Ранее Владимиру Горбенко инкриминировали "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам украинского государства".