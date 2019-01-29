Захарова о записи в блокноте Болтона по Колумбии и Венесуэле: "Ну, как-то так"
29 января 2019, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала обнаруженную журналистами запись в блокноте помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
Напомним, в понедельник, 28 января, после пресс-конференции, посвященной политической ситуации в Венесуэле, журналисты усмотрели в блокноте у Болтона пометку, гласившую: "пять тысяч солдат в Колумбию".
Захарова, комментируя данную запись, указала, что дестабилизация обстановки в Венесуэле осуществляется именно с территории Колумбии. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.
По ее словам, официальных комментариев по этому поводу не поступало, а американские СМИ сообщают, что военное командование США "не направляет военнослужащих в Колумбию или Венесуэлу".
Однако, напомнила Захарова, на возможность военного вмешательства Штатов в дела Венесуэлы в последнее время намекали многие в Вашингтоне: от президента до представителей его администрации.
"А как же невмешательство во внутренние дела от выборов до кибербезопасности, которыми так озабочен коллективный Запад последние годы, спросите вы. Ну, как-то так", - отметила она.