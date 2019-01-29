Кличко госпитализировали после форума в Давосе

Виталий Кличко проходит медицинское обследование в клинике в австрийском городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль. Мэр Киева отправился на лечение сразу после окончания экономического форума в Давосе.

Пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева рассказала, что мэр Киева оказался в клинике из-за обострения последствий старой травмы спины, которую он получил в 2007 году в процессе подготовки к бою с Джамилом Макклайном, передаёт РИА Новости. Тогда поединок был перенесён, а сам Виталий Кличко вместо боя отправился на операцию. Сейчас в клинике он проходит обследование и реабилитацию. В медучреждение Кличко отправился несколько дней назад - сразу же после завершения форума в швейцарском Давосе.