В Москве отреагировали на новый план Сайдика по Донбассу

Новый мирный план по Донбассу, предложенный спецпредставителем главы ОБСЕ на Украине Мартином Сайдиком, в Москве считают пустышкой, заявил глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. "Саботаж": в ДНР оценили мирный план ОБСЕ по Донбассу

По словам российского эксперта, внимательно изучившего инициативу, в документе наличествует масса идей, однако неясен основной посыл и ценность поступившего от Сайдика предложения, пишет ТАСС.

"С одной стороны, он говорит, что для реализации инициативы нужно решение стран "нормандской четверки", а через несколько фраз уточняет, что от представителей "четверки" "реакции нет, но она и не нужна".

По мнению Чеснакова, спецпредставитель ОБСЕ и сам не верит в возможность воплощения в жизнь данного плана, однако пытается показать, что какие-то вероятные способы решения данной проблемы все же есть.