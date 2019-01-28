В ОБСЕ рассказали о новом мирном плане по ситуации в Донбассе

Минские соглашения по Донбассу не совсем четко прописаны, их должен заменить план мирного урегулирования, заявил в интервью газете Kleine Zeitung спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

"В течение последних лет мы увидели, что именно в Минских соглашениях является не совсем четким. Важный момент в том, что для реализации центрального элемента - проведения местных выборов - требуется помощь извне", - сказал он.

При этом Сайдик пояснил, что для проведения выборов в данном регионе надлежит обратиться за помощью к Организации объединенных наций, поскольку члены ОБСЕ выполняют в регионе исключительно роль сторонних наблюдателей.

По его словам, новый план должны утвердить страны "Нормандской четверки": Украина, Россия, Франция и Германия. Предварительный вариант данного соглашения уже был представлен Совету министров в декабре прошлого года.