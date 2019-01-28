Путин внес изменения в состав президиума Государственного совета
28 января 2019, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин произвел ротацию президиума Государственного совета РФ. Данное распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, новый состав президиума Госсовета выглядит так: губернатор Ставропольского края, глава администрации Краснодарского края, губернаторы Пензенской, Ивановской, Псковской, Тюменской, Магаданской и Новосибирской областей.
Напомним, Государственный совет является совещательным органом. Он оказывает помощь во взаимодействии между другими органами государственной власти. Президиум состоит из восьми человек, изменения в его составе происходят раз в полгода.