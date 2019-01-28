Путин внес изменения в состав президиума Государственного совета

Президент России Владимир Путин произвел ротацию президиума Государственного совета РФ. Данное распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, новый состав президиума Госсовета выглядит так: губернатор Ставропольского края, глава администрации Краснодарского края, губернаторы Пензенской, Ивановской, Псковской, Тюменской, Магаданской и Новосибирской областей.

Напомним, Государственный совет является совещательным органом. Он оказывает помощь во взаимодействии между другими органами государственной власти. Президиум состоит из восьми человек, изменения в его составе происходят раз в полгода.