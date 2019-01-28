Захарову насмешила опечатка Болтона в посте про Венесуэлу

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала двусмысленную опечатку помощника президента Соединенных штатов Америки по нацбезопасности Джона Болтона. Болтон встал на защиту оппозиции Венесуэлы

По ее словам, Болтон сделал показательную опечатку в записи в Twitter про Венесуэлу, назвав лидера оппозиции Хуана Гуаидо (Guaidó) Guiado, что в переводе с испанского может значить "управляемый".

Как ранее сообщали АН, Болтон накануне заявил, что любое насилие и угрозы в адрес дипломатов США, оппозиционеров в Венесуэле нарушат "верховенство закона" и будут встречены "значительным ответом".