Лавров: встреча в Астане по Сирии пройдет в феврале

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что есть принципиальное согласие о проведении очередного саммита лидеров России, Турции и Ирана по Сирии в феврале.

"Готовится двенадцатая встреча по Сирии в Астане с участием делегаций правительства, оппозиции, трех стран-гарантов (Россия, Иран, Турция) и наблюдателей от ООН и Иордании", - сообщил глава МИД России.

Министр уточнил, что новая встреча состоится в середине февраля, в настоящий момент согласовываются технические детали, пишет ТАСС. Напомним, предыдущая аналогичная встреча прошла 28-29 ноября.