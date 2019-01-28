В Кремле назвали главную цель Владимира Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал рост благосостояния россиян приоритетной задачей для президента РФ Владимира Путина. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" рассказал, что первично для Президента — люди и то, что можно сделать для повышения их благосостояния.

"Это, может быть, звучит высокопарно, но все подчинено именно этой цели", — отметил официальный представитель Кремля. Дмитрий Песков заметил, что, несмотря на острую геополитическую ситуацию, глава государства в первую очередь обращает внимание на внутренние проблемы.

По словам Пескова, результаты работы российского президента можно будет увидеть к окончанию его полномочий.