Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал мнение зрителей программы "Право знать!" на ТВЦ, которые написали в комментариях, что США "на всех плевать, что хотят, то и делают".

По словам члена Совета Федерации, многие мировые политические события говорят отнюдь не в пользу США. Более того, если подвести их под единую черту, окажется, что Америка не так уж всесильна.

"Асада не свергли, из Сирии скоро уйдут, в Афганистане уже проиграли, c КНР торгуются по тарифам, Северный поток-2 пока не остановили. Сильны, но не всесильны", - написал он в Twitter.