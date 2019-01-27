В Британии придумали решение конфликта в Донбассе

В палате общин Великобритании придумали, каким образом можно ускорить решение текущего конфликта в Донбассе. Соответствующее мнение выражено в докладе специалистов библиотеки палаты общин.

Затянувшийся конфликт можно решить быстрее, если на выборах президента Украины победит более дружественный к России кандидат, следует из данного отчета.

Все переговоры неизбежно будут затягиваться, если только новый лидер страны не откажется от прозападного курса и не начнет урегулирование спора, пишет RT.

Кроме того, в документе значится, что, по мнению многих британских экспертов и политиков, Украина уже вряд ли когда-нибудь вернет себе контроль над Крымом.