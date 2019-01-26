Пушков оценил реакцию немецких СМИ на празднование снятия блокады Ленинграда

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что у немецких СМИ нет никакого права давать рекомендации России по поводу того, как именно ей следует отмечать 75-летие снятия блокады Ленинграда. Немецкие СМИ подвергли жесткой критике празднование снятия блокады Ленинграда

Пушков возмущен статьей в Sueddeutsche Zeitung. По его словам, немецким СМИ следовало бы помолчать, или описать "ужасы блокады и бессчетных преступлений германского рейха против нашего народа".

"Не германским СМИ критиковать нас за то, как именно мы отмечаем 75-летие снятия блокады Ленинграда. [...] Такая критика и неуместна, и безнравственна. Совсем берега потеряли", - написал он.

Напомним, как ранее сообщали АН, Sueddeutsche Zeitung раскритиковало празднование в РФ годовщины снятия блокады северной столицы. В издании заявили, что этот день превратился в "неуместное торжество".