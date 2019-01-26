В Крыму подготовили меморандум по инциденту в Керченском проливе

Подготовлен правовой меморандум по инциденту в Керченском проливе, сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпреде Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

По его словам, юридически произошедшее можно однозначно квалифицировать как намеренную провокацию со стороны Киева, и при помощи определенных бумаг юристы намерены это доказать, передает РИА Новости.

Молохов также сообщил, что данный документ представят в ближайшее время, и отметил шаги, предпринимаемые Украиной для демонтажа сложившейся системы международных отношений в акватории Черного моря.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили госграницу РФ, опасно маневрируя и не подчиняясь требованиям российских властей. 26 ноября российские пограничники задержали эти суда.