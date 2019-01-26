Гуаидо оценил отказ Банка Англии вернуть Мадуро золото

Самопровозглашенный лидер Венесуэлы Хуан Гуаидо считает решение Банка Англии о запрете возвращения президенту Николасу Мадуро золота на сумму 1.2 млрд долларов защитой активов республики. Банк Англии не вернул Николасу Мадуро венесуэльское золото

Об этом спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, взявший на себя исполнение полномочий главы государства, заявил сегодня на своей странице в социальной сети Twitter, передает агентство ТАСС.

"Инициирован процесс защиты активов Венесуэлы. Мы больше не позволим злоупотреблений и кражу денег, предназначенных для затрат на еду, медицину, а также на будущее наших детей", - написал он.

Напомним, как ранее сообщали АН, Банк Англии не выполнил просьбу Мадуро выдать ему 1.2 миллиарда долларов золотыми слитками. Согласно уточнению СМИ, решение было принято по указанию США.