СМИ: банк Англии отказался вернуть Мадуро 1.2 млрд долларов

Банк Англии отказал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в просьбе выдать ему слитки золота на 1.2 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что это решение было принято после того, как высокопоставленные американские чиновники (в числе которых Майк Помпео и Джон Болтон) попросили перекрыть доступ Мадуро к активам за рубежом.

По данным издания, активы Венесуэлы, находящиеся заграницей, в настоящее время пытаются передать самопровозглашенному президенту Хуану Гуаидо для увеличения контроля США над властью в этой стране.