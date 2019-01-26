Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО Украины

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 25 января, ввел в действие засекреченное решение Совета нацбезопасности и обороны об итогах введения военного положения на территории Украины.

Информация об этом появилась накануне на официальном сайте президента Незалежной. Согласно документу, за исполнение данного указа ответственным назначен секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 декабря 2018 "Об итогах введения военного положения на Украине"(прилагается, тайно)", - говорится в тексте.

Указ вступает в силу со дня его публикации. Напомним, военное положение вводилось в ряде областей Украины с 26 ноября по 26 декабря 2018 года после инцидента с украинскими судами в Керченском проливе.