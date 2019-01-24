Власти Чечни уточняют административные границы республики

Власти Чеченской республики уточняют административные границы со всеми граничащими субъектами.

Чечня уточняет свои границы с Дагестаном, Ставропольским краем и Северной Осетией.

Работы по фиксации границы со Ставропольем и Северной Осетией уже завершаются. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, это делается в рамках поручения президента РФ регионам.

В минувший вторник на встрече в Махачкале делегация Чечни обсудила с руководством Дагестана вопросы уточнения административных границ между двумя республиками. В ходе поездки состоялась встреча спикера парламента Чечни Магомеда Даудова с главой Дагестана Владимиром Васильевым, председателем парламента и депутатами. По словам чеченского лидера, в вопросе определения границ с Дагестаном есть полное взаимопонимание с руководством соседнего региона.

В прошлом году соглашение о границе глава Чечни подписал с руководителем Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым, после чего в Ингушетии начались протесты. Конституционный суд признал соглашение законным.