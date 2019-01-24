Не сбавили темпы законотворческой работы

Комитет Законодательного Собрания Краснодарского края по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике подвел предварительные итоги деятельности в 2018 году.

Возглавляемый депутатом четырех созывов Николаем Кравченко комитет не сбавил темпы законотворческой работы. Вместе с ним задачи по профилю деятельности решали заместитель председателя комитета Иван Артеменко, секретарь комитета Эдуард Кузнецов, члены комитета Александр Агеев, Александр Галенко, Владимир Харламов.

В минувшем году комитет разработал и вынес на пленарные заседания ЗСК 43 проекта закона и 73 проекта постановления по различным вопросам. По результатам сессий эти документы были одобрены и приняты.

Одним из социально значимых стал разработанный комитетом проект изменений в краевой закон «О транспортном налоге на территории Краснодарского края». Депутаты предложили освободить от уплаты транспортного налога одного из родителей ребенка-инвалида, имеющего медицинские показания для приобретения транспортного средства. Действие нормы распространяется на родителей, имеющих автомобили мощностью до 150 лошадиных сил включительно. Принимая проект, депутаты поддержали избирателей, которые неоднократно поднимали данный вопрос в своих обращениях в адрес краевого парламента.

На планерных заседаниях, проводимых под руководством председателя ЗСК Юрия Бурлачко с участием членов комитета, рассматривались вопросы исполнения краевого бюджета за 2017 год по доходной части, о погашении недоимки по налоговым платежам, о выполнении госпрограмм в 2017 году, первом квартале 2018 года и по итогам девяти месяцев.

На 15-й и 16-й сессиях был принят блок основных финансово-экономических документов края: Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года, индикативный план и краевой бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Рассмотрению проекта бюджета края предшествовали парламентские слушания, организованные и проведенные комитетом. Участники слушаний – депутаты ЗСК, представители общественных организаций, научного сообщества внесли в проект свои предложения и замечания, дали рекомендации.

Все они были детально изучены в комитете по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике. И уже ко второму чтению, на основании писем главы администрации края и регионального министерства финансов, комитетом подготовлена таблица поправок, в которой предусматривалось увеличение за счет средств федерального бюджета доходов и расходов краевого бюджета на очередной финансовый год почти на 15,5 млрд рублей, на плановый период 2020-21 годов – на 12,5 млрд и 9,2 млрд рублей соответственно.

Комментируя проект краевого бюджета, председатель ЗСК Юрий Бурлачко акцентировал внимание на том, что практически все средства расходной

части, а это почти 97 процентов, будут направлены на реализацию 26 государственных программ Краснодарского края, предполагающих развитие образования, здравоохранения, спорта, сети автомобильных дорог, ЖКХ. И ход их исполнения по-прежнему останется на особом контроле у депутатов.

Эффективное использование бюджетных средств также стало предметом обсуждения на расширенном заседании комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике, состоявшемся в конце года в рамках рассмотрения актов Контрольно-счетной палаты.

Кроме того, в 2018 году по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко комитетом проведены две конференции по темам «О практике организации закупок товаров, работ, услуг в муниципальных образованиях Краснодарского края» и «О практике организации работы по обеспечению занятости населения, снижения неформальной занятости, полноты уплаты налогов и взносов в области трудовых отношений в муниципальных образованиях Краснодарского края».

В рамках конференций депутаты выезжали в муниципалитеты, где изучали ситуацию по озвученным вопросам. Так, проблема в сфере закупок была проанализирована в 12 районах края, в шести из них состоялись заседания рабочих групп совместно с представителями отраслевых министерств и ведомств края.

По итогам был выработан ряд рекомендаций для всех задействованных структур, отдельные рекомендации уточнялись и дополнялись с учетом обсуждения.

Резюмируя работу двух конференций, председатель комитета Николай Кравченко отметил, что проведен колоссальный анализ состояния каждой территории. Принятые по итогам конференций резолюции – руководство к действию для всех органов власти, которые обязаны включаться в эту работу. Эти решения направлены на благо Кубани и ее жителей.

Всего за 2018 год проведено 43 заседания комитета, 198 заседаний рабочих групп. Рассмотрено 20 актов региональной Контрольно-счетной палаты. Во всех мероприятиях принимали активное участие депутаты комитета Совета молодых депутатов и члены экспертно-консультативного совета.