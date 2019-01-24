Кубань

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Политика 13+

Не сбавили темпы законотворческой работы

24 января 2019, 15:15 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Не сбавили темпы законотворческой работы

Комитет Законодательного Собрания Краснодарского края по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике подвел предварительные итоги деятельности в 2018 году.

Возглавляемый депутатом четырех созывов Николаем Кравченко комитет не сбавил темпы законотворческой работы. Вместе с ним задачи по профилю деятельности решали заместитель председателя комитета Иван Артеменко, секретарь комитета Эдуард Кузнецов, члены комитета Александр Агеев, Александр Галенко, Владимир Харламов.

В минувшем году комитет разработал и вынес на пленарные заседания ЗСК 43 проекта закона и 73 проекта постановления по различным вопросам. По результатам сессий эти документы были одобрены и приняты.

Одним из социально значимых стал разработанный комитетом проект изменений в краевой закон «О транспортном налоге на территории Краснодарского края». Депутаты предложили освободить от уплаты транспортного налога одного из родителей ребенка-инвалида, имеющего медицинские показания для приобретения транспортного средства. Действие нормы распространяется на родителей, имеющих автомобили мощностью до 150 лошадиных сил включительно. Принимая проект, депутаты поддержали избирателей, которые неоднократно поднимали данный вопрос в своих обращениях в адрес краевого парламента.

На планерных заседаниях, проводимых под руководством председателя ЗСК Юрия Бурлачко с участием членов комитета, рассматривались вопросы исполнения краевого бюджета за 2017 год по доходной части, о погашении недоимки по налоговым платежам, о выполнении госпрограмм в 2017 году, первом квартале 2018 года и по итогам девяти месяцев.

На 15-й и 16-й сессиях был принят блок основных финансово-экономических документов края: Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года, индикативный план и краевой бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Рассмотрению проекта бюджета края предшествовали парламентские слушания, организованные и проведенные комитетом. Участники слушаний – депутаты ЗСК, представители общественных организаций, научного сообщества внесли в проект свои предложения и замечания, дали рекомендации.

Все они были детально изучены в комитете по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике. И уже ко второму чтению, на основании писем главы администрации края и регионального министерства финансов, комитетом подготовлена таблица поправок, в которой предусматривалось увеличение за счет средств федерального бюджета доходов и расходов краевого бюджета на очередной финансовый год почти на 15,5 млрд рублей, на плановый период 2020-21 годов – на 12,5 млрд и 9,2 млрд рублей соответственно.

Комментируя проект краевого бюджета, председатель ЗСК Юрий Бурлачко акцентировал внимание на том, что практически все средства расходной

части, а это почти 97 процентов, будут направлены на реализацию 26 государственных программ Краснодарского края, предполагающих развитие образования, здравоохранения, спорта, сети автомобильных дорог, ЖКХ. И ход их исполнения по-прежнему останется на особом контроле у депутатов.

Эффективное использование бюджетных средств также стало предметом обсуждения на расширенном заседании комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике, состоявшемся в конце года в рамках рассмотрения актов Контрольно-счетной палаты.

Кроме того, в 2018 году по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко комитетом проведены две конференции по темам «О практике организации закупок товаров, работ, услуг в муниципальных образованиях Краснодарского края» и «О практике организации работы по обеспечению занятости населения, снижения неформальной занятости, полноты уплаты налогов и взносов в области трудовых отношений в муниципальных образованиях Краснодарского края».

В рамках конференций депутаты выезжали в муниципалитеты, где изучали ситуацию по озвученным вопросам. Так, проблема в сфере закупок была проанализирована в 12 районах края, в шести из них состоялись заседания рабочих групп совместно с представителями отраслевых министерств и ведомств края.

По итогам был выработан ряд рекомендаций для всех задействованных структур, отдельные рекомендации уточнялись и дополнялись с учетом обсуждения.

Резюмируя работу двух конференций, председатель комитета Николай Кравченко отметил, что проведен колоссальный анализ состояния каждой территории. Принятые по итогам конференций резолюции – руководство к действию для всех органов власти, которые обязаны включаться в эту работу. Эти решения направлены на благо Кубани и ее жителей.

Всего за 2018 год проведено 43 заседания комитета, 198 заседаний рабочих групп. Рассмотрено 20 актов региональной Контрольно-счетной палаты. Во всех мероприятиях принимали активное участие депутаты комитета Совета молодых депутатов и члены экспертно-консультативного совета.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ХС

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости СМИ2

Не сбавили темпы законотворческой работы

Не сбавили темпы законотворческой работы 15:15

Комитет Законодательного Собрания Краснодарского края по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике подвел предварительные итоги деятельности в 2018 году. >>
Для родителей и выпускников

Для родителей и выпускников 10:11

Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева провела краевое родительское собрание, на котором обсудили вопрос подачи заявлений на участие в ЕГЭ-2019. >>
ЕГЭ: новый порядок проведения

ЕГЭ: новый порядок проведения 10:11

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова на прошедшем планерном совещании с заместителями глав по социальным вопросам обсудила подготовку к предстоящим итоговым экзаменам. >>
Поклонская снова взялась за «Тайган»

Поклонская снова взялась за «Тайган» 10:08

Двадцать пятого января 2019 года на итоговой коллегии МВД Крыма она намерена выяснить причину отказа расследовать заявления по нарушениям в парке львов. >>
Только поэтапное строительство

Только поэтапное строительство 10:06

Не секрет, что в Комсомольском микрорайоне Краснодара наблюдается большой дефицит парковочных мест для машин. Причин этому немало: и автолюбителей больше становится, и новые жилые кварталы растут здесь очень быстро. А вот стоянок для железных коней больше не становится. >>
Ключевые вопросы – в повестке

Ключевые вопросы – в повестке 23.01 16:30

Комитет ЗСК по вопросам имущественных и земельных отношений подвел предварительные итоги работы за минувший год. >>

//Новости МирТесен



Сколько нужно платить

Сколько нужно платить 23.01 12:10

В Законодательном Собрании Краснодарского края по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко состоялось заседание рабочей группы комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике. >>
В зоне риска – любители сахара

В зоне риска – любители сахара 23.01 12:09

В кубанском парламенте по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко под руководством Николая Петропавловского состоялось заседание рабочей группы комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения, на котором одним из вопросов рассматривалась разработка мер в регионе по снижению потребления сахара. >>
Система МФЦ работает эффективно

Система МФЦ работает эффективно 23.01 12:07

В Прикубанском округе кубанской столицы появится дополнительный МФЦ. Об этом рассказал руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Евгений Юшков на еженедельной планерке в ЗСК. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости СМИ2

Трудиться вместе

Трудиться вместе 23.01 12:07

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко посетил резиденцию митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. Руководитель кубанского парламента поздравил Владыку с Днём тезоименитства, который отмечался 21 января. >>
Будет ли создан природный парк?

Будет ли создан природный парк? 23.01 12:06

В Законодательном Собрании Краснодарского края по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению обращения группы граждан, касающегося создания особо охраняемой природной территории – природного парка «Анапская пересыпь». >>
Компетентность и профессионализм – на должном уровне

Компетентность и профессионализм – на должном уровне 21.01 14:39

Председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань принял участие в заседании коллегии Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу, на котором подводились итоги оперативно-служебной деятельности ведомства за 2018 год. >>
«Кванториум» помогает в выборе профессии

«Кванториум» помогает в выборе профессии 21.01 14:39

По поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский и секретарь этого комитета Юлия Алешкевич посетили в Краснодаре детский технопарк «Кванториум». >>
Десятки жизненно важных вопросов решены

Десятки жизненно важных вопросов решены 17.01 16:56

Комитет Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства подвел итоги работы, проделанной в 2018 году. >>
Главное культурное событие зимы

Главное культурное событие зимы 17.01 16:55

С 14 по 24 февраля 2019 года в Сочи пройдет один из самых известных и значимых культурных форумов нашей страны - XII Зимний международный фестиваль искусств, артистическим директором которого является маэстро Юрий Башмет. >>

//Новости ADWILE

И опять надежда на суд!

И опять надежда на суд! 17.01 09:50

В ближайшее время в Краснодарском краевом суде будут рассматриваться в кассационной и апелляционной инстанциях две жалобы, касающиеся нарушения прав на землю жителей станицы Нововеличковской Динского района Краснодарского края и АО «Колос». >>
Принципиальная позиция — добиваться справедливости

Принципиальная позиция — добиваться справедливости 17.01 09:49

Свое право работать на земле фермеру из станицы Каневской Нине Карпенко уже не первый год приходится доказывать в суде. Ей довелось даже побывать под прицелом огнестрельного оружия из-за своей решимости отстаивать свои права на труд на родном черноземе и желания бороться за справедливость. >>
На контроле краевой власти

На контроле краевой власти 17.01 09:48

На расширенном планерном совещании, которое провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, одним из вопросов стала реализация приоритетных проектов края в 2019 году. В их числе строительство и ремонт транспортных артерий региона. >>
Система жалости не знает

Система жалости не знает 17.01 09:47

Оформленные по закону документы на землю под строительство жилого дома не гарантия того, что вас не привлекут к уголовной ответственности. По крайней мере, в Краснодаре. >>
Виктор Пестов вручил благодарственное письмо неравнодушной пенсионерке

Виктор Пестов вручил благодарственное письмо неравнодушной пенсионерке 16.01 22:08

Начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов вручил благодарственное письмо неравнодушной пенсионерке >>
Правовая база для развития экономики

Правовая база для развития экономики 16.01 22:08

Комитет ЗСК по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности подвел итоги работы, проделанной в 2018 году. Возглавляет комитет заместитель председателя ЗСК Сергей Алтухов. >>

//Новости партнеров

Журналистов поздравили парламентарии

Журналистов поздравили парламентарии 16.01 22:08

В Краснодарской краевой филармонии с Днем российской печати поздравили кубанских журналистов. >>
Чтобы не было информационного голода

Чтобы не было информационного голода 16.01 13:21

Дополнительные меры соцподдержки отдельных категорий граждан в связи с переходом Кубани на цифровое телерадиовещание в 2019 году обсудили в ЗСК на расширенном заседании комитета по вопросам информационной политики. По поручению председателя Законодательного Собрания края Юрия Бурлачко этот вопрос находится на контроле депутатов. >>
Нужны поправки в земельный закон

Нужны поправки в земельный закон 16.01 13:20

Депутаты кубанского парламента в рамках состоявшегося в ЗСК круглого стола обсудили вопросы использования в Краснодарском крае земель сельхозназначения, а также создания в регионе системы их учета. >>
Законотворчество в информационной сфере

Законотворчество в информационной сфере 16.01 13:07

Комитет ЗСК по вопросам информационной политики, который возглавляет первый вице-спикер Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Гриценко, подвел предварительные итоги работы за 2018 год. В состав комитета также входят депутаты Алексей Руднев и Петр Савельев. >>
Актуальная работа

Актуальная работа 16.01 13:07

В краевом центре состоялось заседание регионального политсовета Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия». В его работе принял участие председатель ЗСК, руководитель фракции единороссов в кубанском парламенте Юрий Бурлачко. >>
В основе работы – межведомственное взаимодействие

В основе работы – межведомственное взаимодействие 16.01 13:07

В кубанском парламенте под руководством председателя комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктора Чернявского состоялось заседание, на котором были подведены итоги работы комитета в прошлом году. >>

//Авторы АН

Все авторы >>

//самое читаемое

1

Ключевые симптомы начавшегося инсульта головного мозга озвучили специалисты
2

Четыре шага для предотвращения инсульта головного мозга перечислили в сети
3

Тайна «Суперджета», или история госизмены
4

Простой способ защиты от утреннего сердечного приступа посоветовали кардиологи
5

Бывший разведчик огласил условие уничтожения Россией эсминца США в Черном море

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры